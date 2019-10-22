Исполняющий обязанности премьера Испании Педро Санчес завершил свой визит в Барселону. С главой каталонского женералитета Кимом Торрой он так и не встретился. Санчес навестил полицейских, которые пострадали во время беспорядков, и высоко оценил их работу.

Исполняющий обязанности премьера Испании Педро Санчес завершил свой визит в Барселону. С главой каталонского женералитета Кимом Торрой он так и не встретился. Санчес навестил полицейских, которые пострадали во время беспорядков, и высоко оценил их работу.Митинги и столкновения в Барселоне длились неделю, напоминает телеканал "Россия 24". В них пострадали сотни человек, в том числе около 300 правоохранителей. В ближайшие выходные там планируются новые протесты.