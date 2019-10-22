25 октября в Светлановском зале Дома музыки Народный артист России, классик российского джаза Анатолий Кролл представит уникальное киноконцертное шоу Музыка в кино Карена Шахназарова: на экране и наяву. Прозвучат саундтреки из легендарных фильмов Мы из джаза и Зимний вечер в Гаграх режиссера Карена Шахназарова.

Народный артист России, классик российского джаза Анатолий Кролл представит уникальное киноконцертное шоу "Музыка в кино Карена Шахназарова: на экране и наяву" в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 25 октября.Джазовый пианист, композитор и дирижер Анатолий Кролл в рамках фестиваля "Российские звезды мирового джаза" исполнит саундтреки из легендарных фильмов "Мы из джаза" и "Зимний вечер в Гаграх" режиссера Карена Шахназарова, популярность которых в Советском Союзе была всенародной. По опросу читателей журнала "Советский экран" обе картины были признаны лучшими музыкальными фильмами года (1983, 1985). Музыкальные композиции к обеим картинам написал мэтр российского джаза Анатолий Кролл.Самые любимые кадры этих культовых фильмов зрители смогут наблюдать одновременно на экране и наяву: благодаря участию в проекте звезд российского кино и эстрады главные сцены этих картин оживут на сцене Светлановского зала. В новом киноконцертном шоу прозвучат как давно полюбившиеся мелодии, так и блестящие джазовые импровизации, и конечно, зрителей ждут незабываемые встречи с любимыми артистами.Вместе с прославленным джазменом на сцену Светлановского зала выйдет оркестр "Академик-Бэнд" и квартет "Мы из джаза" Анатолия Кролла. Специальные гости вечера – Лариса Долина, Аркадий Насыров и Владимир Кирсанов. В вечере также примет участие режиссер Карен Шахназаров.Киноконцертное шоу "Музыка в кино Карена Шахназарова: на экране и наяву" состоится 25 октября в 19:00 в Светлановском зале ММДМ.