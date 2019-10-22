Единороссы направили обращения главам 75 субъектов Федерации, где остаются недостроенные объекты долевого строительства. Партийцы требуют от губернаторов принять меря для исправления ситуации, в том числе предоставить информацию о сроках завершения строительства или выплаты компенсаций. Об этом рассказал депутат Госдумы, глава рабочей группы президиума генсовета ЕР по защите прав дольщиков Александр Якубовский.

Единороссы направили обращения главам 75 субъектов Федерации, где остаются недостроенные объекты долевого строительства. Партийцы требуют от губернаторов принять меря для исправления ситуации, в том числе предоставить информацию о сроках завершения строительства или выплаты компенсаций. Об этом рассказал депутат Госдумы, глава рабочей группы президиума генсовета "ЕР" по защите прав дольщиков Александр Якубовский.Президент, правительство и Госдума многое сделали длярешения проблемы обманутых дольщиков, но в некоторых регионах ей не уделяютдостаточного внимания, отметил парламентарий. В настоящее время проблемы сдостройкой объектов существуют в 75 субъектах Федерации.По словам законодателя, привлечь федеральные средствапозволит только создание региональных фондов по завершению строительства таких домов. Соответствующее право появилось у регионов в июле, а на дворе уже октябрь, но созданытакие структуры в настоящее время только в 12 регионах, посетовал Якубовский."Ситуация,при которой региональные правительства настолько пассивны в решении даннойпроблемы, абсолютно недопустима", – указал депутат Госдумы.При этом он напомнил о реформе в строительной отрасли, чтопозволило решить проблему с появлением новых долгостроев, а также создало возможностидля восстановления прав уже обманутых дольщиков."Только в конце весенней сессии, мы приняли поправки,благодаря которым федеральный фонд защиты прав граждан участников долевогостроительства был докапитализирован на 16 миллиардов рублей", – рассказалЯкубовский. По его словам, был предусмотрен механизм доведения этих средств дорегионов, появилась возможность создавать местные фонды.Он призвал коллег в ходе предстоящей региональной неделипровести разъяснительную работу с главами субъектов, объяснить им необходимостьличного участия в решении проблемы. "Государственная Дума последовательно отстаивала и отстаивает права обманутых дольщиков, исполняя поручения Президента, и не намерена прекращать это делать", – резюмировал Якубовский.Напомним, в единый день юридической помощи в марте текущегогода в "Единую Россию" поступили обращения от представителей почти 20тысяч обманутых дольщиков. Партия помогает гражданам решить их проблемы.