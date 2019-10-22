Единороссы направили обращения главам 75 субъектов Федерации, где остаются недостроенные объекты долевого строительства. Партийцы требуют от губернаторов принять меря для исправления ситуации, в том числе предоставить информацию о сроках завершения строительства или выплаты компенсаций. Об этом рассказал депутат Госдумы, глава рабочей группы президиума генсовета ЕР по защите прав дольщиков Александр Якубовский.
Единороссы направили обращения главам 75 субъектов Федерации, где остаются недостроенные объекты долевого строительства. Партийцы требуют от губернаторов принять меря для исправления ситуации, в том числе предоставить информацию о сроках завершения строительства или выплаты компенсаций. Об этом рассказал депутат Госдумы, глава рабочей группы президиума генсовета "ЕР" по защите прав дольщиков Александр Якубовский.
Президент, правительство и Госдума многое сделали для
решения проблемы обманутых дольщиков, но в некоторых регионах ей не уделяют
достаточного внимания, отметил парламентарий. В настоящее время проблемы с
достройкой объектов существуют в 75 субъектах Федерации.
По словам законодателя, привлечь федеральные средства
позволит только создание региональных фондов по завершению строительства таких домов. Соответствующее право появилось у регионов в июле, а на дворе уже октябрь, но созданы
такие структуры в настоящее время только в 12 регионах, посетовал Якубовский.
"Ситуация,
при которой региональные правительства настолько пассивны в решении данной
проблемы, абсолютно недопустима", – указал депутат Госдумы.
При этом он напомнил о реформе в строительной отрасли, что
позволило решить проблему с появлением новых долгостроев, а также создало возможности
для восстановления прав уже обманутых дольщиков.
"Только в конце весенней сессии, мы приняли поправки,
благодаря которым федеральный фонд защиты прав граждан участников долевого
строительства был докапитализирован на 16 миллиардов рублей", – рассказал
Якубовский. По его словам, был предусмотрен механизм доведения этих средств до
регионов, появилась возможность создавать местные фонды.
Он призвал коллег в ходе предстоящей региональной недели
провести разъяснительную работу с главами субъектов, объяснить им необходимость
личного участия в решении проблемы. "Государственная Дума последовательно отстаивала и отстаивает права обманутых дольщиков, исполняя поручения Президента, и не намерена прекращать это делать", – резюмировал Якубовский.
Напомним, в единый день юридической помощи в марте текущего
года в "Единую Россию" поступили обращения от представителей почти 20
тысяч обманутых дольщиков. Партия помогает гражданам решить их проблемы.