В Ижевске полицейские задержали подозреваемого в поджоге чужого автомобиля. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей. По предварительной версии, местный житель проник в ВАЗ-2114 и поджег ..

В Ижевске полицейские задержали подозреваемого в поджоге чужого автомобиля. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.По предварительной версии, местный житель проник вВАЗ-2114 и поджегсалон зажигалкой. Следователям он признался, что не помнит своих действий, так как был сильно пьян.Возбуждено уголовное дело. Правонарушителя заключили под домашний арест. Ему может грозить до пяти лет тюрьмы, сообщает .