В ходе проверки был выявлен ряд значительных нарушений

В течение сентября сотрудники Россельхознадзора по Владимирской области проводили внеплановую проверку соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ на молокоперерабатывающем предприятии ООО «Агроном». В ходе проверки был выявлен ряд значительных нарушений.Производитель допустил к продаже персиковый йогурт, в котором выявили антибиотик тетрациклинового ряда, наличие которого не допускается. Кроме того, при оформлении документов на масло «Крестьянское» в графе особые отметки не было сведений о лабораторных исследованиях, что является нарушением приказа Министерства сельского хозяйства РФ.За выявленные нарушения ООО «Агроном» привлекли к административной ответственности и наложили штраф в размере 310 тысяч рублей. Также предприятию выдали предписание о прекращении действия декларации, исполнение которого взято на контроль.