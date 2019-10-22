Праздник обещает быть по-настоящему весёлым

Дни культуры Костромской области приглашают всех на праздник исконно русских традиций в Калининграде.Лучшие национальные коллективы и традиции приедут из Костромской области в Калининград, чтобы на несколько дней погрузиться в исконно русские промысли, ремёсла, танцевальную и музыкальную культуру. Национальный балет «Кострома», Костромский губернский симфонический оркестр, Костромский государственный историко-архитектурный и художественный заповедник и многие другие в течение трёх дней будут радовать всех без исключения жителей Калининграда.В храме Христа Спасителя – кафедральном соборе Калининградской епархии Русской Православной церкви калининградцы смогут полюбоваться главной святыней Костромского края – чудотворной Феодоровской иконой Божией Матери, которой в 1613 году был благословлён на царство первый царь династии Романовых Михаил.25 октября в калининградском театре эстрады «Янтарь холл» откроется выставка «Искусство земли костромской», на которой будут представлены лучшие работы ювелиров Костромы и села Красное-на-Волге. Также гостей ожидают экспонаты, демонстрирующие лучшие образцы многовековых ювелирных традиций костромского края: литые иконы и складни, сосуды, призовые кубки, украшения, декоративные скульптуры, панно, а также инструменты ювелиров начала XX века. А известный костромской модельер Анастасия Барсукова, вдохновившаяся русскими традициями, представит коллекцию изделий из меха.Также на сцене театра выступит один из лучших творческих коллективов Костромской области – «Русский национальный балет «Кострома». Президент балета - заслуженный работник культуры Российской Федерации Елена Царенко, художественный руководитель - заслуженный деятель искусств Российской Федерации Юрий Царенко.Артисты балета – постоянные участники масштабных всероссийских и международных культурных проектов. Среди них - фестиваль «Русская зима» в Великобритании, выставка народных достояний России в Республике Куба, выставка инновационных достижений России в Испании и других. Коллектив гастролировал в 30 странах мира и все выступления проходили с аншлагом.На этом праздничную феерию подхватит Русский национальный балет «Кострома» со своей программой «Национальное шоу России», включающую в себя множество танцев разных народов, и, конечно же, русские хороводы.Подытожит праздник исконно-русских традиций в Калининграде Костромской губернский симфонический оркестр Павла Герштейна, который продемонстрирует программу «Танцы с оркестром», соединяющую в себе эстрадные и джазовые произведения. В концерте примет участие обладатель Гран-при Международного европейского фестиваля в Испании, серебряный медалист Дельфийских игр России, студентка Костромского областного музыкального колледжа Калиста Алисия Джеймс.