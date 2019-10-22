В Москве разыскивают родителей младенца, брошенного в Мещанском районе столицы. Шестимесячную девочку накануне вечером обнаружил на улице Щепкина водитель такси.

В Москве разыскивают родителей младенца, брошенного в Мещанском районе столицы. Шестимесячную девочку накануне вечером обнаружил на улице Щепкина водитель такси.По словам очевидцев, неизвестный мужчина оставил ребенка на лавке, после чего убежал. Девочку осмотрели врачи, ее судьбой уже занялись органы опеки и правозащитники.Следственный комитет просит всех, кому что-либо известно об этом ребенке, обращаться по номеру Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве — 8 (800) 707-70-22 — или звонить в полицию по номерам 02 и 112.В кафе неподалеку от места происшествия рассказали о посетительнице, которая нервничала, а затем ушла, не расплатившись. В оставленной ею сумке оказались детские игрушки и документы, в том числе свидетельство о смерти молодого мужчины. Сейчас находки изучает полиция, чтобы понять, совпадение это или нет.