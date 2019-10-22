Наследница посла Ирана Мехди Санаи скончалась в Москве в возрасте 28 лет. Причиной смерти
Арефех Санаи стал сердечный приступ, сообщает со ссылкой на источник в посольстве.
Мехди Санаи ..
Наследница посла Ирана Мехди Санаи скончалась в Москве в возрасте 28 лет. Причиной смерти
Арефех Санаи стал сердечный приступ, сообщает со ссылкой на источник в посольстве.
Мехди Санаи занимает пост представителя Ирана в России с 2013 года. Ранее он работал на различных должностях в посольствах Казахстана и России, передает "".