Наследница посла Ирана Мехди Санаи скончалась в Москве в возрасте 28 лет. Причиной смерти Арефех Санаи стал сердечный приступ, сообщает со ссылкой на источник в посольстве. Мехди Санаи ..

Наследница посла Ирана Мехди Санаи скончалась в Москве в возрасте 28 лет. Причиной смертиАрефех Санаи стал сердечный приступ, сообщает со ссылкой на источник в посольстве.Мехди Санаи занимает пост представителя Ирана в России с 2013 года. Ранее он работал на различных должностях в посольствах Казахстана и России, передает "".