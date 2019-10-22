В первом подъезде дома на улице Кленовой в Муроме, который пострадал от взрыва бытового газа, идут восстановительные работы.

В первом подъезде дома на улице Кленовой в Муроме, который пострадал от взрыва бытового газа, идут восстановительные работы.Напомним, , в доме один дробь три произошёл 2 июня. Молодой человек, он находился в эпицентре хлопка, скончался в больнице. Наибольший ущерб был нанесён первому подъезду. По контракту строительная компания в течение 45 дней должна заменить перекрытия панельной пятиэтажки, отмечает "". Ранее были проведены так называемые страховочные работы, которые позволили вернуться в свои квартиры жителям других трёх подъездов. Сейчас каркас дома поддерживают стальные балки. После замены плит балки демонтируют, а внутри квартир подрядчик проведёт косметический ремонт. Также предстоит восстановить коммуникации.Денис Пялин, главный инженер ООО «Домуправ»: «Начали с подвального помещения, потом будут последовательно первый, второй и третий этажи с заменой перекрытий. После чего будем приступать к инженерным сетям. Будет горячее и холодное водоснабжение, отопление и газоснабжение дома».Мария Платанюк