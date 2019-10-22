В деревне Дудкино в Новой Москве мужчина напал с ножом на шестерых человек. Двое пострадавших погибли от полученных ран. Злоумышленника уже задержали стражи порядка и передали следователям, ..

В деревне Дудкино в Новой Москве мужчина напал с ножом на шестерых человек. Двое пострадавших погибли от полученных ран. Злоумышленника уже задержали стражи порядка и передали следователям, передает .По предварительной информации, местный житель пришел к приятелям, чтобы попросить деньги в долг. Знакомые ему отказали, и тогда мужчина набросился на них с ножом. Двое скончались, четверых доставили в больницу, сообщает .