Оргкомитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года официально представил новую эмблему соревнований. Презентация состоялась в городе проведения Игр – Париже. Об этом сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета.

Оргкомитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года официально представил новую эмблему соревнований. Презентация состоялась в городе проведения Игр – Париже. Об этом сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета.Логотип представляет из себя сочетание серебристо-золотых тонов, изображение олимпийского огня, медали и лица Марианны – одного из символов Французской республики и олицетворения национального девиза Франции – "Свобода, Равенство, Братство".