В текущем году в России зафиксировано рекордное падение спроса на бензин на один процент.

В текущем году в России зафиксировано рекордное падение спроса на бензин на один процент, пишут "Известия".По словам экспертов, слабый интерес к топливу обусловлен падением реальных доходов россиян за первое полугодие, а не высокими ценами на бензин. Машина стала довольно дорогим удовольствием, так как штрафы, техобслуживание и содержание машины весьма затратны.По данным аналитиков, автолюбители переходят на более дешевый газ, некоторые пересаживаются на такси или пользуются общественным транспортом.Однако в Минэнерго пояснили, что ситуация с бензином остается стабильной, сокращения отгрузок бензина на внутренний рынок в 2019 году нет.