Старинную ладью нашли на дне Волги под Самарой. Ученые установили возраст находки – корабль затонул еще до эпохи Ивана Грозного. Судно обнаружили вблизи Свято-Богородичного Казанского монастыря в селе Винновка. Туда было организовано несколько экспедиций.

Старинную ладью нашли на дне Волги под Самарой. Ученые установили возраст находки – корабль затонул еще до эпохи Ивана Грозного. Судно обнаружили вблизи Свято-Богородичного Казанского монастыря в селе Винновка. Туда было организовано несколько экспедиций.Самарские ученые вместе с водолазами и московскими коллегами изучали старинный объект, сообщает телеканал "Россия 24". Обследование вели под водой на глубине 10 метров с помощью специальной техники — подводных ультразвуковых сканеров и подводного робота.Результат исследователей поразил. Размер затонувший лодки — около полусотни метров в длину и 20 в ширину. Находка в хорошем состоянии. На кадрах видно хорошо сохранившиеся корму, цепи и старинные канаты.