Во вторник, 22 октября, в Северной Ирландии вступил в силу закон, разрешающий заключение однополых браков и легализующий аборты

Во вторник, 22 октября, в Северной Ирландии вступил в силу закон, разрешающий заключение однополых браков и легализующий абортыСоответствующие поправки в законодательство были внесены в британский парламент депутатами от Лейбористской партии летом текущего года. Североирландская Демократическая юнионистская партия попыталась заблокировать их принятие, однако ее усилия успехом не увенчались, передает ТАСС.Лидер лейбористов Джереми Корбин назвал вступление в силу закона "историческим моментом", поздравив всех причастных с победой в борьбе за равенство и права человека.