В Ставрополе объявили финалистов всероссийского телевизионного конкурса ТЭФИ-Регион. Торжественная церемония прошла во Дворце культуры и спорта. В этом году за Орфея борются более 120 телекомпаний со всей России. Всего на конкурс поступило более 500 работ. К участию были допущены более 450 работ.

В Ставрополе объявили финалистов всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион". Торжественная церемония прошла во Дворце культуры и спорта. В этом году за Орфея борются более 120 телекомпаний со всей России. Всего на конкурс поступило более 500 работ. К участию были допущены более 450 работ.Жюри определило тройку финалистов в 20-ти номинациях, сообщает телеканал "Россия 24". Самыми популярными стали категории: "Ведущий информационной программы", "Репортёр", "Просветительская программа" и "Публицистическая программа". Заключительный этап пройдёт в Волгограде в середине ноября.