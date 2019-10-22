В Уфе мужчина, вошедший в офис микрозаймов, вместо паспорта из кармана куртки достал нож. Налетчик потребовал у сотрудников конторы деньги. Напуганная женщина передала налетчику две с ..

В Уфе мужчина, вошедший в офис микрозаймов, вместо паспорта из кармана куртки достал нож. Налетчик потребовал у сотрудников конторы деньги.Напуганная женщина передала налетчику две с половиной тысячи рублей, после чего злоумышленник скрылся. Подозреваемый в преступлении задержан, передает . Им оказался 30-летний житель поселка Красный Яр Уфимского района, имеющий судимость. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.