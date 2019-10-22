В ночь на 22 октября на Аллее героев в Волгограде полиция задержала двух военнослужащих-контрактников, которые щелкали семечки и бросали шелуху в Вечный огонь. Их доставили в отдел полиции и вызвали туда представителей воинской части, в которой контрактники проходят службу.

В ночь на 22 октября на Аллее героев в Волгограде полиция задержала двух военнослужащих-контрактников, которые щелкали семечки и бросали шелуху в Вечный огонь.В пресс-службе регионального главка МВД "Интерфаксу" сообщили, что мужчин доставили в отдел полиции Центрального района города и туда же вызвали представителей воинской части, в которой контрактники проходят службу.Собранные полицией материалы направлены для правовой оценки действий контрактников в военную прокуратуру.