Торжества в честь юбилея советского космонавта Валерия Кубасова проходят в школе № 2 города Вязники. Она носит имя прославленного земляка.

Торжества в честь юбилея советского космонавта Валерия Кубасова проходят в школе № 2 города Вязники. Она носит имя прославленного земляка. В местном музее появилась новая экспозиция, а в школе открылась галерея, посвящённая Валерию Николаевичу и его родителям. Напомним, Валерий Кубасов - лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза родился в Вязниках 7 января 1935 года. Школу окончил с серебряной медалью. Валерий Николаевич - выпускник Московского авиационного института. Кубасов трижды побывал в космосе. А его первый полёт состоялся в октябре 1969 года в качестве бортинженера космического корабля "Союз-6". До последних дней лётчик-космонавт не терял связи с малой родиной. Он регулярно приезжал в Вязники, где был неизменным гостем почти всех Фатьяновских праздников. В его родной школе в Вязниках хранится парта, за которой сидел покоритель звёзд. А скафандр Валерия Николаевича хранится во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, в экспозиции героев Советского Союза в Золотых воротах.Мария Платанюк