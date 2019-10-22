В ночь на 20 октября в кухне одной из квартир дома № 61 по улице Лопатина в Коврове обрушился потолок.

В Коврове еще один дом могут признать аварийным, сообщает газета . В ночь на 20 октября в кухне одной из квартир дома № 61 по улице Лопатина обрушился потолок. Причина - прогнившие потолочные балки. Квартира была муниципальной, в ней проживала семья из 4 человек. К счастью, никто не пострадал. На следующий день в горадминистрации прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Жильцам предложили переехать в гостиницу «Ковров», но они решили снимать квартиру. В течение месяца управляющая компания должна провести экспертизу во всем доме. По ее итогам будет ясно: признавать дом аварийным или нет. Оказалось, что это жилье семье было выделено в качестве маневренного фонда. Люди лишились жилья из-за пожара в 2017 году.Екатерина Гусева