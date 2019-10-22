Российской нападающий Сент-Луис Блюз Владимир Тарасенко, набравший три очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с Колорадо Эвеланш (3:1), признан второй звездой дня.

Российской нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко, набравший три очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Колорадо Эвеланш" (3:1), признан второй звездой дня.Тарасенко в противостоянии с "лавинами" забросил одну шайбу, отдал две результативные передачи и с 428 (214+214) очками в 506 играх вышел на девятое место в истории своего клуба.Первой звездой дня стал австрийский форвард "Филадельфии" Михаэль Раффль, который также набрал три очка (2+1) в домашней игре с "Вегасом" (6:2), а третьей звездой назван нападающий "Коламбуса" Густав Нюквист, который принес победу своей команде в игре с "Торонто" (4:3 ОТ).