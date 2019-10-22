Увидев сотрудников Росгвардии, он попытался убежать, но не смог

Утром 17 октября сотрудники Росгвардии задержали мужчину, пытавшегося украсть кассовый аппарат из продуктового магазина «Магнит» в микрорайоне Лесном.После того, как на пульт вневедомственной охраны города Владимира поступил вызов, на место незамедлительно выехали Росгвардейцы. У магазина они увидели отъезжающий автомобиль ИЖ, за рулём которого и находился грабитель. Только отъехав от магазина, мужчина бросил машину и попытался убежать, но был настигнут сотрудниками Росгварди.Оказалось, что задержанный уже был судим за воровство, а его машина числится в угоне. Кассу владимирец забрать не успел. В его отношении будет возбуждено уголовное дело.