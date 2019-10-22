Один из самых пронзительных фильмов о войне глазами ребёнка сегодня, в киноклубе Политехник, в актовом зале ВлГУ. Начало показа - в 6 вечера. Вход -свободный.

Драматический этюд "Война Анны" сегодня смогут увидеть владимирские зрители. На показ фильма режиссёра Алексея Федорченко приглашает знаменитый владимирский киноклуб "Политехник".Напомним, "Война Анны" по итогам 2018-ого года признана лучшим российским фильмом. Картина завоевала главные награды на "Золотом орле", "Нике" и "Белом слоне". Место действия - оккупированная гитлеровцами территория. Фашисты расстреливают семью маленькой Анны. Выжить удаётся только ей. Чтобы спастись, девочке- её играет юная актриса Марта Козлова- приходится 2 года жить в неработающем камине немецкой комендатуры. Один из самых пронзительных фильмов о войне глазами ребёнка сегодня, в киноклубе "Политехник", в актовом зале ВлГУ. Начало показа - в 6 вечера. Вход -свободный.