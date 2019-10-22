Или если нанесён большой ущерб имуществу

Во Владимире сотрудники ГИБДД отныне будут выезжать лишь на серьёзные ДТП с пострадавшими или большим ущербом имуществу. Незначительные аварии нужно будет оформлять самим или в управлении ГИБДД по Владимирской области, сообщает Зебра ТВ.Теперь, в случае, если вы попали в несерьёзную аварию, рекомендуется:Оформить ДТП по системе Европротокол;Вызвать аварийных комиссаров, которые оформят ДТП по системе Европротокол;Сфотографировать аварию, а затем приехать в Управление ГИБДД по Владимирской области.Старший инспектор управления ГИБДД по городу Владимиру Валерьян Шируков сообщил, что если столкнувшиеся сами смогли определить виновного аварии, а ущерб составляет не более 100 тысяч рублей, то ДТП можно оформить на месте и идти в страховую. В случае, если этот вариант не подходит, и необходимо попасть в Управление ГИБДД, то лучше заранее обрисовать схему аварии, сфотографировать место ДТП и уже только тогда ехать.«Подобная практика во многих регионах уже работает и, в принципе, принесла свои полезные результаты. Это все для того, чтобы водители не стояли по несколько часов на дороге. Во-вторых, это не так сильно отвлекает инспекторский состав от повседневной работы. И, в-третьих, это поможет предотвратить возникновение заторов», - добавил Валерьян Шируков.