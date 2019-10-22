Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника муниципального предприятия «Владимирводоканал» и предпринимателя. Они обвиняются в мошенничестве.

Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника муниципального предприятия «Владимирводоканал» и предпринимателя. Они обвиняются в мошенничестве. Сообщили сегодня в пресс-службе областной прокуратуры.Установлено, что замначальника гаража «Владимирводоканала» лоббировал заключение договоров на проведение технических работ с автотранспортом предприятия со знакомым предпринимателем. После заключения договоров злоумышленники составляли фиктивные акты выполненных работ. Фактически какие-либо работы в рамках заключенных договоров не проводились. Всего под видом исполнения 7 договоров ими было похищено более 880 тыс. рублей, принадлежавших «Владимирводоканалу». Экс-сотрудник предприятия вину признал частично, предприниматель - в полном объеме. Уголовное дело предстоит рассматривать Ленинскому районному суду Владимира.