Но еще не поздно сделать прививку

Грипп и ОРВИ: эпидпорог в регионе превышен на 5 процентов. Об этом сообщают в региональном Управлении Роспотребнадзора.За последнюю неделю в областном центре с симптомами гриппа и ОРВИ к врачам обратились почти 3 400 владимирцев. Из них свыше 1700- дети. А в целом по региону помощь медиков потребовалась почти 10 тысячам человек. Превышение средне-областного показателя отмечено в Кольчугинском и Собинском районах. Специалисты напоминают о продолжении прививочной кампании против гриппа. А также рекомендуют сократить время пребывания в общественных местах, носить медицинские маски, чаще убирать и проветривать помещения.