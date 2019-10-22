С июля по октябрь 2018 года обвиняемые вынесли с территории войсковой части 11 тепловизионных прицелов к огнестрельному оружию.

С июля по октябрь 2018 года обвиняемые вынесли с территории войсковой части 11 тепловизионных прицелов к огнестрельному оружию. И ко времени задержания часть из похищенного уже успели реализовать через сеть интернет.3 оставшихся не проданными прицела вернули в войсковую часть, как и 3,8 млн. рублей, которые были изъяты в ходе следствия.Общий ущерб от преступной деятельности военнослужащих составил 7,7 млн. руб., сообщаетПохитителям назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Суд также обязал их возместить военному ведомству оставшуюся часть причиненного ущерба.