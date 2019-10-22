В Муроме вынесли приговор предпринимателю, признанному виновным в применении противоправных действий в отношении судебного пристава.

В Муроме вынесли приговор предпринимателю, признанному виновным в применении противоправных действий в отношении судебного пристава. Сообщили сегодня в региональном Следкоме.Установлено, что по повестке мужчина прибыл в подразделение судебных приставов, в производстве которого имелось исполнительное производство об аресте принадлежащего ему автомобиля. Препятствуя законным действиям пристава, предприниматель сел за руль и неоднократно совершил наезд на представителя власти.Житель Мурома признал вину, ходатайствовал о рассмотрении дела судом в особом порядке. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно.