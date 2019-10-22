Военнослужащие Восточного военного округа проходят аттестацию. В крупной проверке боеготовности участвует весь личный состав — это примерно десять тысяч человек. Как сообщает ГТРК Амур, учения проходят на полигонах Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края.

Военнослужащие Восточного военного округа проходят аттестацию. В крупной проверке боеготовности участвует весь личный состав — это примерно десять тысяч человек.Как сообщает ГТРК "Амур", учения проходят на полигонах Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края. Первый этап завершился. Теперь военнослужащим предстоит продемонстрировать навыки боевой подготовки, полученные в этом году. Особое внимание будет обращено на мобилизационную готовность, а также психологическое состояние солдат.Защитники Родины проводят стрельбы, участвуют в сдаче нормативов. Всем участникам выставляются баллы. Цель военных сборов — проанализировать уровень подготовки разных подразделений, с точки зрения выполнения поставленных задач.