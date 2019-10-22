Необходимо делать все возможное, чтобы укреплять связи между парламентами России и Северной Кореи. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с главой Верховного Народного собрания КНДР Пак Тхэ Сон.

Необходимо делать все возможное, чтобы укреплять связи между парламентами России и Северной Кореи. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с главой Верховного Народного собрания КНДР Пак Тхэ Сон.Это первый визит высокого гостя в Россию в качествепредседателя парламента, сказал Володин. Он призвал укреплять контакты Москвы иПхеньяна по межпарламентской линии.Для этого, помимо прочего, необходимы постоянные обменыделегациями, считает Пак Тхэ Сон. "Мы также хотели бы предложить придать новыйимпульс деятельности межправительственной комиссии по экономическому инаучно-техническому сотрудничеству", – сказал законодатель.Спикер Госдумы поддержал инициативу своего коллеги. Было быправильно обсуждать актуальные вопросы двусторонних отношений в рамкахпрофильных парламентских комитетов, сказал Володин.В ходе беседы речь зашла о санкционном давлении со стороныЗапада. Несмотря на экономические ограничения, Россия за последние годыдобилась больших успехов, подчеркнул северокорейский парламентарий."Мы всегда с большим вниманием следим за теми шагами имерами, которые предпринимает Государственная Дума в целях защиты национальныхинтересов России, и мы всегда полностью поддерживаем ваши шаги"", -добавил Пак Тхэ Сон.Политика двойных стандартов и вмешательство в дела другихгосударств недопустимы, указал Володин. "Мы надеемся, что время, когда вводят вотношении стран санкции, время торговых войн уйдет в прошлое", – сказал спикер.Развязанные Соединенными Штатами торговые войны бьют по Евросоюзу, отметил он.Международное сотрудничество – один из приоритетов вдеятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются сзарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов иконференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи вмежпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достиженийнынешнего депутатского корпуса.