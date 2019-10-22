Необходимо делать все возможное, чтобы укреплять связи между парламентами России и Северной Кореи. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с главой Верховного Народного собрания КНДР Пак Тхэ Сон.
Необходимо делать все возможное, чтобы укреплять связи между парламентами России и Северной Кореи. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с главой Верховного Народного собрания КНДР Пак Тхэ Сон.
Это первый визит высокого гостя в Россию в качестве
председателя парламента, сказал Володин. Он призвал укреплять контакты Москвы и
Пхеньяна по межпарламентской линии.
Для этого, помимо прочего, необходимы постоянные обмены
делегациями, считает Пак Тхэ Сон. "Мы также хотели бы предложить придать новый
импульс деятельности межправительственной комиссии по экономическому и
научно-техническому сотрудничеству", – сказал законодатель.
Спикер Госдумы поддержал инициативу своего коллеги. Было бы
правильно обсуждать актуальные вопросы двусторонних отношений в рамках
профильных парламентских комитетов, сказал Володин.
В ходе беседы речь зашла о санкционном давлении со стороны
Запада. Несмотря на экономические ограничения, Россия за последние годы
добилась больших успехов, подчеркнул северокорейский парламентарий.
"Мы всегда с большим вниманием следим за теми шагами и
мерами, которые предпринимает Государственная Дума в целях защиты национальных
интересов России, и мы всегда полностью поддерживаем ваши шаги"", -
добавил Пак Тхэ Сон.
Политика двойных стандартов и вмешательство в дела других
государств недопустимы, указал Володин. "Мы надеемся, что время, когда вводят в
отношении стран санкции, время торговых войн уйдет в прошлое", – сказал спикер.
Развязанные Соединенными Штатами торговые войны бьют по Евросоюзу, отметил он.
Международное сотрудничество – один из приоритетов в
деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с
зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и
конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в
межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений
нынешнего депутатского корпуса.