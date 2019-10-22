В первую очередь устройство достанется работникам почты, обслуживающим частный сектор и сельскую местность.

Более тысячи ультразвуковых приборов для отпугивания собак получат почтальоны Владимирской области. В первую очередь устройство достанется работникам почты, обслуживающим частный сектор и сельскую местность. В городских отделениях приборы получат почтальоны, часто посещающие промзону и другие места с повышенной угрозой нападения бродячих животных. Приборы работают на расстоянии до 20 метров, не оказывают никакого воздействия на человека. Собаки улавливают звук, который по мере приближения животного усиливается и вызывает у собаки панический страх и желание скрыться."Радио России-Владимир"