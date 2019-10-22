Инцидент произошел около часа дня 22 октября в районе Турсхов. О мотиве злоумышленников ничего не сообщается, известно лишь, что после угона мужчина высадил свою подельницу, а сам отстреливался от севших на хвост полицейских.

Вооруженные мужчина и женщина угнали карету скорой помощи в Осло и, уходя от полицейской погони, сбили коляску с семимесячными близнецами, сообщает NRK. Задержать одного из подозреваемых удалось, только открыв огонь по реанимобилю.Инцидент произошел около 12:30 22 октября в районе Турсхов. О мотиве злоумышленников ничего не сообщается, известно лишь, что их машина попала в ДТП, они угнали карету скорой помощи, затем мужчина высадил свою подельницу, а сам отстреливался от севших на хвост полицейских.По пути угонщик сбил коляску с двумя маленькими детьми. Малышей и их маму доставили в больницу, их жизням ничего не угрожает. Помощь медиков потребовалась и нескольким взрослым, которые успели убежать из-под колес скорой.На сделанных очевидцами кадрах видно, как стражи порядка блокируют дорогу служебному автомобилю, передвигавшемуся по городу с включенными сиреной и мигалкой, но водителю удается прорвать цепочку. Впрочем, уехать ему не удалось — служители закона пробили колеса.Подозреваемый получил ранение. Местные СМИ сообщают, что легкое, однако кадры с места свидетельствуют в пользу обратного — мужчина лежит на земле перед машиной, к нему спешат фельдшеры.В настоящее время над городом барражируют полицейские вертолеты, ведется поиск пособницы задержанного.