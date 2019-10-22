Тренд-аналитик Глеб Хан отметил новое поветрие среди возрастных артисток – любовь к мини-юбкам. Подобный образ эксперт оценил на Алле Пугачевой.

Тренд-аналитик Глеб Хан отметил новое поветрие среди возрастных артисток – любовь к мини-юбкам. Подобный образ эксперт оценил на Алле Пугачевой.По мнению Глеба Хана, в последнее время все больше отечественных знаменитостей стали отдавать предпочтение коротким юбкам. Однако, дал понять специалист, далеко не всем идет мини. Так, по мнению Хана, артистки Любовь Успенская, Лариса Долина и Лолита Милявская "злоупотребляют короткой длиной" при выборе концертных костюмов.14 Окт 2019 в 2:13 PDTМатериал дополняется