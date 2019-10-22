Какая схема оплаты отопления удобнее? Как избежать корректировки? Готов ли Владимир к холодам? Об этом сегодня рассказали руководители компании Т Плюс.

Какая схема оплаты отопления удобнее? Как избежать корректировки? Готов ли Владимир к холодам? Об этом сегодня рассказали руководители компании "Т Плюс".Всё по плану. Без перебоев. "Т Плюс" - одна из крупнейших компаний, поставляющих тепло и электроэнергию в города региона, отчиталась о старте отопительного сезона. На летнюю ремонтную кампанию направили 945 миллионов рублей.Олег Грошев, директор Владимирского филиала компании "Т Плюс": "Мы испытали на сегодняшний день 502 участка, на них было выявлено 370 дефектов, на сегодняшней день все локализованы, может не до конца благоустроены. Сегодня, как я называл, порядка 100 участков, на которых не произведено до конца благоустройство. Но на них устранены дефекты".Компания обещает: до ноября все территории будут благоустроены окончательно. Владимир, Юрьев-Польский и Гусь-Хрустальный успешно прошли "экзамен" первыми холодами. 99,9% жилого фонда получили акты готовности. Проведена большая работа, в том числе и по решению долговых вопросов. Но дебиторская задолженность в области остается высокой.Валерий Маковский, директор Владимирского филиала компании "ЭнергосбыТ Плюс": «Почти 1 миллиард 833 - общая сумма долгов потребителей за тепло- и электроэнергию. Из них 898 - электроэнергия и 935 - тепловая энергия. Отсрочка составляет почти миллиард рублей, 527 - по электрике и 488 миллионов по теплу. Основные должники у нас, к сожалению, это опять же категория потребителей, которые относятся к группе населения - это УКА ТСЖ, сами физлица, которые находятся на прямых расчетах и бюджетные потребители».Сейчас «ЭнергосбыТ Плюс» проводит мероприятия с Управляющими компаниями по постепенному переходу на оплату теплоснабжения в течение отопительного сезона. По схеме 1/7. Как утверждают в руководстве компании "Т Плюс", это более удобный способ. Он избавляет от корректировки по итогам года, позволяет контролировать потребление и дает возможность своевременно внедрять мероприятия по экономии ресурсов, а также освобождает потребителей от летних платежей.Екатерина Таманова, Екатерина Харитонова, Андрей Синягин, «Вести-Владимир».