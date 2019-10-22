Знаменитый ирланскдий боец Конор Макгрегор прибудет в Москву 24 октября в рамках рабочего визита, где проведет пресс-конференцию. Примечательно, что его прибытие вновь связано со скандалом с изнасилованием.

Знаменитый ирланскдий боец Конор Макгрегор прибудет в Москву 24 октября в рамках рабочего визита, где проведет пресс-конференцию. Примечательно, что его прибытие вновь связано со скандалом с изнасилованием.Несколько дней назад один из британский таблоидов написал, что Макгрегора вновь обвиняют в изнасиловании. Одна 20-летняя девушка рассказала, что якобы знаменитый боец надругался над ней в начале октября. Издание отмечает, что по словам потерпевшей акт изнасилования свершился в автомобиле, припаркованном у одного из пабов Дублина. Впрочем, допрос по этому делу еще не проводился.Тем не менее, в декабре прошлого года знаменитый спортсмен также был втянут в подобный скандал. Тогда сотрудники полиции арестовали Конора и допросили, однако в связи с тем, что официальных обвинений не последовало, бойца UFC отпустили. Сам мужчина в обоих случаях свою вину отрицает. Его представители отмечают, что из-за большой популярности Макгрегора часто пытаются обвинить в различного рода непотребствах. Впрочем, чего именно хотят добиться "жертвы обстоятельств" – неизвестно.Тем не менее, виновен спортсмен в изнасиловании или нет – неизвестно, однако это не отменяет того факта, что мужчина любит знатно подебоширить. Так, как издание Teleprogramma.pro, он уже устраивал в этом году знатную драку в одном из баров. Один из посетителей напомнил ему о поражении в бою с Нурмагомедовым, из-за чего знаменитый боец буквально взорвался.15 Окт 2019 в 9:59 PDTПомимо этого Конор также позволил себе ударить пожилого мужчину. Причиной столь агрессивного поведения стал отказ посетителя бара попробовать фирменный виски Макгрегора. Тогда руководство заведения не стерпело такого нахальства и демонстративно вылило напиток в унитаз.