Председатель Госдумы Вячеслав Володин примет участие в конференции спикеров стран ПАСЕ. Она пройдет 24 октября в Страсбурге. В состав российской делегации войдут представители всех партий.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин примет участие в конференции спикеров стран ПАСЕ. Она пройдет 24 октября в Страсбурге. В состав российской делегации войдут представители всех партий, сообщает телеканал "Россия 24". Как отметил Володин, во Франции запланированы отдельные встречи с главами европейских парламентов."Есть общие вызовы, которые стоят перед странами Совета Европы: это противодействия терроризму, наркотрафику, вопрос, связанный с миграционной политикой, вопросы глобальной безопасности. Надеемся, что это нас будет максимально объединять, хотя, как правило, на площадке Парламентской ассамблеи совета Европы дискуссии звучат очень жаркие, не всегда они по делу, но правильно было бы нам высказать свою позицию, что мы собираемся сделать", — заявил Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ.