Фильм Скайуокер. Восход станет заключительным в новой трилогии. Трейлер девятого эпизода саги Звездные войны уже появился в Сети.

Фильм "Скайуокер. Восход" станет заключительным в новой трилогии. Трейлер девятого эпизода саги "Звездные войны" уже появился в Сети.В последней части кино-эпопеи режиссер Джей Джей Абрамс покажет кульминацию противостояния ситхов и джедаев. Лента станет завершением саги Скайуокеров, передает телеканал .Поклонников ожидает сюрприз: возможно, на экраны вернется главный злодей – Палпатин. Главные роли в сыграют Билли Лурд, Оскар Айзек, Дэйзи Ридли, Марк Хэмилл, Лупита Нионго, Адам Драйвер, Донал Глисон, Кери Рассел, Кэрри Фишер.