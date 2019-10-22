Алексей Ягудин знаком и с самой Анастасией Заворотнюк и с ее мужем, фигуристом Петром Чернышевым. Прославленный спортсмен прокомментировал ситуацию, возникшую вокруг звезды сериала Моя прекрасная няня, которая якобы борется с раком головного мозга четвертой степени.

Алексей Ягудин знаком и с самой Анастасией Заворотнюк и с ее мужем, фигуристом Петром Чернышевым. Прославленный спортсмен прокомментировал ситуацию, возникшую вокруг звезды сериала "Моя прекрасная няня", которая якобы борется с раком головного мозга четвертой степени.15 Окт 2019 в 3:12 PDTМатериал дополняется