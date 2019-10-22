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<a href="https://33live.ru/novosti/22-10-2019-yajcekletka-ot-bolnoj-docheri-uspenskaya-soobshhila-o-budushhem-rebenke.html" target="_blank">Яйцеклетка от больной дочери: Успенская сообщила о будущем ребенке</a> - Летом Любовь Успенская заявила, что хочет второго ребенка. Тогда популярная певица признавалась, что ищет донора. А теперь артистка не исключает, что им может стать ее дочь Татьяна Плаксина.