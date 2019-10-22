Югорские полицейские разыскивают жителя Ханты-Мансийска, который превратил свою собаку в каннибала. От верной гибели животное спасли зоозащитники, которые сняли пыточный гараж на видео.

Югорские полицейские разыскивают жителя Ханты-Мансийска, который превратил свою собаку в каннибала. От верной гибели животное спасли зоозащитники, которые сняли пыточный гараж на видео.Более двух недель назад мужчина запер двух своих псов в гаражном кооперативе и куда-то уехал. Соседи долго терпели вой за стеной, но, когда появился и неприятный запах, не выдержали — обратились к волонтерам. Те привлекли полицию и вскрыли железную дверь. Их встретил исхудавший пес, не проявлявший никаких признаков агрессии.Очень быстро выяснилось, куда делось второе животное — во время осмотра помещения были обнаружены обглоданные кости и кожа. Один пес съел другого, спасаясь от голода."Мы очень хотим, чтобы владелец понёс хоть какое-то наказание, хотя бы материальное, чтобы другим было неповадно оставлять животных в таком плачевном состоянии", — заявила "Югра-ТВ" представитель общественной организации "Ковчег" Елена Савенко.По факту жестокого обращения с животными проводится проверка, полицейские ищут владельца животных. Собаку, которую вызволили из гаража, взяли на передержку.