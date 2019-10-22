Звезда шоу Дом-2 Ксения Бородина намекнула, что народ поддерживает Ольгу Бузову только потому, что та громче всех жалуется на жизнь. Якобы успешная карьера поющей телеведущей построена на сочувствии обывателей.

Звезда шоу "Дом-2" Ксения Бородина намекнула, что народ поддерживаетОльгу Бузову только потому, что та громче всех жалуется на жизнь. Якобы успешнаякарьера поющей телеведущей построена на сочувствии обывателей.На съемках очередного выпуска шоу "Бородина против Бузовой"Ксения поделилась с присутствующими размышлениями. Звезда шоу "Дом-2" заявила,что в России очень любят разного рода жертв. Народ не может остаться безучастнымк чужой беде."Если ты заплачешь, тебя муж бросил, если тебя кто-то ударил.Ты, главное, плачь, пой, разводись и рассказывай, какая ты самая несчастная. Иты всегда будешь на первом месте", – высказалась Ксения Бородина.Ведущая "Дома-2" не называла имен, однако присутствующиена съемочной площадке поняли, кого Ксения имела ввиду. Бородина бросила каменьв огород Бузовой. Ольга, к слову, в тот момент в студии не присутствовала.Высказывание звезды телестройки вошло в финальный монтаж шоу.Зрители, увидев, как Ксения Бородина говорит гадости за спиной у коллеги, пришлив ярость. Телеведущую обозвали интриганкой и завистницей."Не смогла Ксюша пережить спокойно, что Ольга такую квартирукупила дорогущую)))))) (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", "Завистливая Бородина! Постоянно подкатывает!", "Заспиной как то не осень про свою соведущую, более успешную в бизнесе☝🏼😊", "Бородина с тобой что не разводились и Курбан тебе не изменял!", "ЗавистьКсюши одолевает ее !!! Не до ... диджей 😂Сама не так давно хайпанула на измене своегомуженька !!! Не красиво за спиной так говорить !!! Ох как не красиво Ксюша !!!" – писали фанаты шоу "Дом-2".Напомним, карьерный взлетсовпал с крахом ее брака. Телеведущая была замужем за футболистомДмитрием Тарасовым. После развода, знаменитость почти в каждом интервью,говорила, что тяжело переживает разрыв. Также выпустила несколькопесен, которые, по мнению слушателей, посвящены экс-супругу артистки.