В Ярославской области заработало предприятие по переработке батареек. В церемонии открытия приняли участие губернатор региона Дмитрий Миронов и глава компании Российский экологический оператор Денис Буцаев. Соглашение о создании завода было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

В Ярославской области заработало предприятие по переработке батареек. В церемонии открытия приняли участие губернатор региона Дмитрий Миронов и глава компании "Российский экологический оператор" Денис Буцаев. Соглашение о создании завода было подписано на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает телеканал "Россия 24"."Предприятие запущено с достаточно большим объемом переработки. Коллеги в настоящее время начинают перерабатывать полностью весь объем, который собирается на территории Ярославской области. Мы сейчас обсуждали, что будем предлагать расширить этот опыт на другие субъекты", — рассказал Буцаев.За одну смену предприятие перерабатывает до 3 тонн элементов питания. Причем технология утилизации позволяет из 100 килограммов батареек получить до 40 килограммов сырья, которое можно использовать повторно.