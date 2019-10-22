После государственного переворота Украина на какое-то время превратилась в объект пристального внимания со стороны стран Запада. Ее поддерживали и оказывали ей помощь. Однако Владимиру Зеленскому грозит страшная опасность – стать тем президентом, при котором его страну начнут воспринимать как раздражитель и источник проблем.

После государственного переворота Украина на какое-то время превратилась в объект пристального внимания со стороны стран Запада. Ее поддерживали и оказывали ей помощь. Однако Владимиру Зеленскому грозит страшная опасность – стать тем президентом, при котором его страну начнут воспринимать как раздражитель и источник проблем.Если раньше некоторым влиятельным игрокам на международной арене было достаточно, чтобы Украина своими непоследовательными действиями и скандальными выходками создавала вокруг себя зону нестабильности, то теперь ситуация изменилась. От Киева ждут более конструктивного поведения.В связи с этим большие надежды на исправление ситуации как западные политики, так и сами украинцы возлагали на нового президента Украины Владимира Зеленского. Однако время показало, считают эксперты, что оперативно справиться с проблемами бывший шоумен оказался неспособен. "Мы сейчас наблюдаем очень важный момент, когда недоговороспособность Зеленского становится очевидной, и все, в большей степени внешнее давление – будет нарастать", – цитирует издание "Политнавигатор" исполнительного директора Института русского зарубежья Сергея Пантелеева."И здесь наконец-то осознание Европой, что Украина – это и внутриевропейская проблема, становится все более очевидной", – добавил эксперт.Материал дополняется.