В Гусь-Хрустальном возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, обвиняемого в краже у женщины украшений на сумму 120 тысяч рублей, сообщают в УМВД России по Владимирской ..

В Гусь-Хрустальном возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, обвиняемого в краже у женщины украшений на сумму 120 тысяч рублей, сообщают в УМВД России по Владимирской области.В августе в полицию обратилась жительница Гусь-Хрустального, заявившая о пропаже золотых колец, серёжек, цепочки с крестиком и подвески, хранившихся в шкатулке у неё дома. Полицейские провели расследование, в ходе которого задержали подозреваемого, 46-летнего местного жителя.По версии следствия, мужчина, заметив, что в одном доме уже давно нет хозяев, проник туда и украл шкатулку с украшениями, который затем продал.Полиция по Гусь-Хрустальному району завела в его отношении уголовное дело за кражу. Расследование уголовного дела продолжается.