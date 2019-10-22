Даже это не помогло ему, приставы всё-таки забрали машину

Муромский городской суд признал 37-летнего жителя Мурома виновным в применении насилия в отношении судебного пристава, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.Следствие установило, что 5 июня муромский предприниматель приехал к судебным приставам, которые сообщили, что намереваются изъять его автомобиль за долги. Машина находилась в залоге у банка. Кредит за неё житель Мурома не выплатил, а значит она подлежит аресту.Услышав это, мужчина выбежал из помещения, сел за руль и несколько раз наехал на пристава, пытающегося его остановить. Однако даже это не помогло ему, приставы всё-таки забрали машину.В суде житель Мурома признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 4-х лет лишения свободы условно.