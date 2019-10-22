Французское издание France Football 21 октября назвало имена всех 30 претендентов на престижную награду Золотой мяч. Примечательно, что среди номинантов нет имени действующего обладателя трофея – хорватского полузащитника Реала Луки Модрича.

Французское издание France Football 21 октября назвало имена всех 30 претендентов на престижную награду "Золотой мяч". Примечательно, что среди номинантов нет имени действующего обладателя трофея – хорватского полузащитника "Реала" Луки Модрича.Но в списке присутствуют два других футболиста "Реала": Карим Бензема и Эден Азар.Наибольшее же представительство в номинации у английского "Ливерпуля" – действующего обладателя Лиги чемпионов. Всего на "Золотой мяч" будут претендовать семь игроков "красных": Садио Мане, Трент Александер-Арнольд, Алиссон Беккер, Жоржиньо Вейналдум, Вирджил ван Дейк, Роберто Фирмино и Мохамед Салах.Также в число номинантов были включены Серхио Агуэро, Бернарду Силва, Рияд Марез, Кевин Де Брейне, Рахим Стерлинг (все – "Манчестер Сити"), Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона"), Уго Льорис и Сон Хын Мин (оба – "Тоттенхэм"), Душан Тадич и Донни ван ден Бек (оба – "Аякс"), Килиан Мбаппе и Маркиньос (оба — "Пари Сен-Жермен"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Марк-Андре тер Штеген и Лионель Месси (оба — "Барселона"), Матейс де Лигт ("Аякс"/"Ювентус"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Антуан Гризманн ("Атлетико"/"Барселона") и Жоау Фелиш ("Бенфика"/"Атлетико").Имя нового обладателя "Золотого мяча" станет на торжественной церемонии в Париже, которое состоится второго декабря.