Неожиданно водитель сорвал с шеи пассажирки золотую цепочку и несколько раз ударил ее. После чего, воспользовавшись беспомощностью девушки, злоумышленник изнасиловал ее...

Сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮЗАО совместно с оперативниками Отдела МВД России по району Черемушки задержан подозреваемый в противоправных деяниях в отношении девушки.Ранее в дежурную часть Отдела МBД России по району Черемушки обратилась 22-летняя москвичка. Она рассказала, что накануне встречалась с друзьями в одном из кафе. Домой девушка возвращалась на такси. Неожиданно водитель сорвал с ее шеи золотую цепочку и несколько раз ударил. После чего, воспользовавшись беспомощностью пассажирки, злоумышленник изнасиловал ее. Позже, придя в себя на обочине загородной трассы, девушка также обнаружила пропажу документов и мобильного телефона.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний приезжий.Черемушкинским МРСО СУ по ЮЗАО ГСУ СК РФ по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 131 УК РФ «Изнасилование», 161 УК РФ «Грабеж» и 325 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56