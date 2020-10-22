Деньги он обналичил и потратил на личные расходы.

По версии следствия, девушка регулярно давала карту своему приятелю, который делился ей с другом. Последний использовал щедрость товарища для покупок в магазине. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Взяв в очередной раз чужую банковскую карту, он подключил её к приложению в телефоне и перевёл себе более 19 000 рублей. Деньги он обналичил и потратил на личные расходы.Махинации вскрылись. Девушка обратилась в полицию. В содеянном обвиняемый сознался.В результате 19-летний житель Вязниковского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 (кража с банковского счета). Дело передано в суд.