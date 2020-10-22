Биатлонисту грозила дисквалификация сроком до двух лет.

Российское антидопинговое агентство признало биатлониста Алексея Слепова невиновным в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России."РУСАДА завершило рассмотрение возможного пропущенного теста биатлонистом Алексеем Слеповым от 30 сентября 2020 года. Изучив объяснения и медицинские документы, представленные Алексеем, РУСАДА приняло решение не рассматривать этот случай как нарушение правил доступности спортсмена для тестирования", - говорится в заявлении, опубликованном СБР.Ранее сообщалось, что спортсмен обвинялся в пропуске трех допинг-тестов в течение года, что является нарушением кодекса . Биатлонисту грозила дисквалификация сроком до двух лет.Напомним, Алексей Слепов, уроженец Владимирской области, мастер спорта России по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта России по биатлону. Трёхкратный чемпион Европы и двукратный чемпион России в спринте и индивидуальной гонке.