Андрей Шохин разрешил земляные работы на Октябрьском проспекте Владимирский филиал «Т Плюс» собирался их начать ещё во вторник, но глава города поставил жёсткое условие: не приступать к

Андрей Шохин разрешил земляные работы на Октябрьском проспекте Владимирский филиал «Т Плюс» собирался их начать ещё во вторник, но глава города поставил жёсткое условие: не приступать к раскопкам, пока не будет отремонтирована улица Чайковского. Последняя подготовлена к открытию только сегодня. Завтра, 23 октября, с 6 часов утра движение транспорта, в том числе общественного, возобновляется по