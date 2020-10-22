Задержаны автоворы, которые похищали дорогостоящие иномарки сразу в двух областях. Сотрудники уголовного розыска из Ивановской области совместно с полицейскими 33 региона задержали двух

Задержаны автоворы, которые похищали дорогостоящие иномарки сразу в двух областях. Сотрудники уголовного розыска из Ивановской области совместно с полицейскими 33 региона задержали двух жителей Шуи 26 и 30 лет. Их подозревают в угоне дорогих автомобилей у жителей Владимирской и Ивановской областей для продажи комплектующих. По версии оперативников, молодые люди арендовали гараж на территории Владимирской области,